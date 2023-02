Oggi 16 febbraio. Il Comune di Aprilia aderisce a “M’illumino di meno” ,la giornata del risparmio energetico

Il Comune di Aprilia aderisce anche quest’anno a “M’illumino di meno”

,la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per sensibilizzare i cittadini a spegnere tutte le luci che non sono indispensabili.

Per la giornata di domani, giovedì 16 febbraio, si ridurrà di un terzo

l’accensione dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione sulle strade del centro di Aprilia e si spegnerà totalmente la pubblica illuminazione di Piazza Roma dalle.ore 18:00 alle ore 19:00.

“L’Amministrazione comunale, commenta l’Assessora all’Ambiente Michela Biolcati Rinaldi, ha voluto anche quest’anno sposare con convinzione la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico

.

Un gesto simbolico pieno di significati.

La Città di Aprilia ha mostrato negli anni una spiccata sensibilità su questo tema e sul fronte più ampio della sostenibilità

ambientale.

Abbiamo lavorato in questa direzione sull’illuminazione pubblica, sugli

istituti scolastici e su molte strutture comunali facendo spazio ad esempio alla

tecnologia Led a basso consumo energetico e capace di ridurre l’inquinamento.luminoso. Sono state inoltre messe in campo diverse progettualità relative alla cosiddetta economia circolare che vanno dal recupero delle derrate alimentari

invendute, con il Banco Alimentare regionale (per il quale il Comune ha messo a disposizione un’area della ex Claudia), alle iniziative nel campo del riciclo dei rifiuti come ad esempio gli appuntamenti con l’Ecocentro di quartiere fino ad arrivare all’orizzonte delle comunità energetiche. Ci preme migliorarci e riuscire a sensibilizzare sempre più cittadini nel praticare stili di vita sostenibili”.

Anno dopo anno, M’illumino di Meno ha promosso e raccontato le molte azioni, piccole e grandi, che ciascuno di noi può fare per salvare il pianeta: scegliere la bici anziché l’auto, passare alle rinnovabili, condividere, piantare alberi, eliminare lo spreco alimentare e riciclare correttamente.