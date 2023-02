Anzio. Federici: Il Terzo Polo seconda forza di opposizione nonostante l’incredibile astensione

“In un contesto come quello di questo turno elettorale, che ha visto nella nostra Regione, una astensione mai vista e che ad Anzio ha visto votare solo il 35% degli aventi diritto, il nostro risultato di lista all’interno della coalizione di centrosinistra, pur non essendo all’altezza delle aspettative create dai risultati incoraggianti del turno unico delle scorse elezioni politiche di settembre 2022, assume comunque un valore positivo , perché ci vede confermati come seconda forza politica in un campo di opposizione di centro e di sinistra non populista sul nostro comune”.

Queste sono le dichiarazioni del coordinatore di “Anzio in Azione”, Gabriele Federici, dopo la fine dello spoglio dei risultati elettorali nel comune neroniano.

Il “terzo polo” con i suoi 506 voti è la seconda forza elettorale della coalizione di centrosinistra ad Anzio, dietro solo il Partito Democratico che comunque si ferma a 1563 voti.

In merito alla affermazione a livello comunale in termini di preferenze dei candidati dei due soggetti politici che compongono il progetto di partito federale che si sta costruendo, Federici ha rilevato che “vi è stata una bella risposta da parte degli elettori di area Azione nei confronti dei candidati presenti nella lista unitaria provenienti dal nostro partito, come dimostrano i quasi 200 voti distribuiti tra Federico Petitti ( che abbiamo sostenuto convintamente per la sua preparazione e competenza nel campo della gestione della sanità pubblica), Pierluca Dionisi ( a cui facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro come neo-consigliere regionale ) e Alessia Pieretti.

Il nostro elettorato ha poi voluto esprimersi senza dubbi per sostenere lo sforzo della “front runner”unitaria di questa lista , Marietta Tidei, coordinatrice di Italia Viva Lazio e consigliera regionale uscente che ha lavorato per una unità federativa tra i nostri soggetti politici anche prima che le direzioni nazionali di entrambi i partiti assumessero tale decisione e che in Regione negli scorsi anni ha operato senza favoritismi ma con il massimo equilibrio per l’affermazione dei principi programmatici dei nostri soggetti politici liberali e democratici; a Marietta vanno le nostre congratulazioni per il suo nuovo mandato di consigliera regionale, che saprà interpretare adeguatamente anche dal campo dell’opposizione alla nuova giunta regionale di destra guidata da Francesco Rocca”