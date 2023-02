Aprilia. Avviso pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione

Un altro intervento dell’Amministrazione Comunale a sostegno delle famiglie di

Aprilia. L’assessora ai servizi sociali Francesca Barbaliscia esprime soddisfazione per la pubblicazione dell’avviso pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi all’annualità 2022. Con l’atto sono avviate le procedure finalizzate alla concessione dei contributi integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti verificabili sul sito dell’ente, abitano in alloggi condotti in locazione. Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune entro il termine delle ore 12:00 del 24/03/2023. “Si tratta di uno strumento rivolto al sostegno alle famiglie apriliane, ha commentato l’assessora Barbaliscia, un sostegno

che cerca di alleggerire i rincari dovuti alle difficili congiunture economiche che

stanno generando le dinamiche internazionali”. Il richiedente deve presentare la domanda di contributo utilizzando l’apposito modello fornito dal Comune. Potrà essere inoltrata richiesta di contributo da un solo componente il nucleo familiare, a pena di esclusione. Il contributo comunale erogato ai soggetti destinatari non potrà superare il 40% del costo del canone annuo effettivamente versato e, comunque, non potrà essere superiore ad un contributo totale di € 2.000,00 per ogni singolo richiedente, nei limiti della disponibilità regionale erogata al Comune. Alla scadenza dei termini previsti dall’Avviso, il Comune provvederà alla quantificazione dell’importo complessivamente riconosciuto ai richiedenti ammessi nella graduatoria

2022 ed alla trasmissione, alla Regione Lazio, della “Richiesta comunale delle

risorse”. Qualora le risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio dovessero essere insufficienti a coprire le richieste degli aventi diritto, il Comune, a seguito della richiesta comunale di contributo trasmessa alla Regione, e nei limiti della disponibilità regionale erogata, potrà liquidare percentuali inferiori al 100% del contributo spettante: i contributi previsti potranno, pertanto, essere ridotti in quota proporzionale. La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere compilata esclusivamente, a pena di esclusione, sul modello messo a disposizione dai Servizi Sociali comunali e dovrà essere presentata a partire dal giorno di pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul sito istituzionale dell’Ente sino, a pena l’esclusione, le ore

12:00 del giorno 24 Marzo 2023, esclusivamente alla seguente email dedicata:

sostegnolocazione2022@comune.aprilia.lt.it L’email dovrà contenere il seguente