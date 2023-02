Alla Polizia Locale di Anzio il Premio ANCI Sicurezza Urbana 2022

Per la partecipazione all’operazione di sgombero degli appartamenti occupati abusivamente nel Quartiere Zodiaco

Questa mattina, presso la Sala Refettorio di Palazzo San Macuto – Camera dei Deputati, al Corpo della Polizia Locale della Città di Anzio è stato conferito il premio ANCI Sicurezza Urbana 2022, alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, del Prefetto di Roma, Bruno Frattasi e del Presidente del Consiglio Nazionale dell’ANCI, Enzo Bianco, per l’operazione di sgombero degli appartamenti occupati abusivamente nel Quartiere Zodiaco a Lavinio Stazione.

Il Dirigente Agostino Anatriello, membro della terna commissariale che amministra la Città di Anzio ed il Comandante della Polizia Locale, Antonio Arancio, sono intervenuti alla cerimonia ufficiale nella prestigiosa Sala della Camera dei Deputati.

Quello di oggi è un importante riconoscimento per l’intero Corpo della Polizia Locale della Città di Anzio, tra i tre Comuni in Italia a ricevere il premio, impegnata nel presidio del territorio in fattiva collaborazione con le Forze dell’Ordine.