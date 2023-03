Anzio. Il vescovo di Albano a Villa Sarsina per incontrare i Commissari

Ieri pomeriggio, presso la Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina, la Commissione Straordinaria che amministra la Città di Anzio, composta dal Prefetto Antonella Scolamiero, dal Vice Prefetto Francesco Tarricone e dal Dirigente Agostino Anatriello, ha ricevuto la gradita visita istituzionale del Vescovo di Albano, Mons. Vincenzo Viva, che tornerà nuovamente in Città anche in occasione delle prossime Celebrazioni in onore di Sant’Antonio di Padova.

Si è trattato di un incontro cordiale e proficuo, che ha gettato le basi per un rinnovato rapporto di positiva collaborazione istituzionale tra la Città di Anzio e la Diocesi di Albano.

La Commissione Straordinaria ringrazia il Vescovo, Monsignor Vincenzo Viva, che al suo arrivo si è soffermato con i dipendenti dell’ufficio, con il personale in servizio e con i rappresentanti dell’associazione impegnata nell’evento di musica e poesia in occasione della Giornata Internazionale della Donna, per l’incontro istituzionale di oggi.