Otto Marzo festa della donna.

Perché si festeggia ?

La ricorrenza della tragedia successa nel 1908 come protagoniste le operaie dell’industria tessile Cotton di New York, rimaste uccise da un incendio.

Allora come oggi ci sono ogni giorno tragedie sul lavoro spesso i dipendenti non sono tutelati e non lavorano in sicurezza.

In onore di queste operaie la mimosa è diventato il fiore emblema della donna.

Dovremmo tutti i giorni rispettare le donne che, oltre lavoratrici in fabbrica operaie, negli ospedali medici infermiere, insegnanti, oggi al servizio dello stato come carabinieri o polizia guidano treni, bus aerei, combattono in guerra, ma sono mamme lavorano in casa, fanno la spesa accudiscono, non si fermano mai.

Spesso non sono considerate, al contrario maltrattate, spesso proprio fra le mura domestiche vittime di violenza da parte di compagni o mariti.

Per le strade non sono tranquille soprattutto in grandi città come ultimamente a Milano vittime di persone sotto effetto di alcool e droghe.

Forse non si dovrebbe regalare fiori per la loro festa , sono loro stesse fiori e come tali andrebbero trattate con rispetto e ammirazione. Ma non calpestare.

Auguri donna.

Cristina Greco