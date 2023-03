Anzio. Refezione scolastica le precisazioni dell’ufficio refezione del Comune

Le precisazioni dell’Ufficio Refezione Scolastica del Comune di Anzio sull’espletamento del servizio, sulla stato degli alimenti e sulla tracciabilità dei prodotti

La Dirigente dell’Area Sevizi alla Persona del Comune di Anzio e la Responsabile del Sevizio Refezione Scolastica, in riferimento ai controlli delle Autorità preposte nelle mense dei Comuni del territorio e ad alcuni articoli di stampa, precisano che l’unico controllo è quello avvenuto in data 7 marzo 2023, presso il centro cottura Falcone, in presenza del Responsabile di zona della Ditta incaricata ad espletare il servizio.

La stessa società ha confermato che, nei giorni successivi, non risultano altri controlli a carico di refettori/centri cottura del Comune di Anzio. Dagli atti si evince che sono stati ispezionati tutti i locali del centro cottura Falcone, ritenuti a norma; il personale presente è stato trovato in regola con le norme igienico sanitarie previste e nulla è stato rilevato sullo stato degli alimenti, sul loro mantenimento e sulla tracciabilità. Sono state riscontrate due criticità su elementi strutturali, relative ad alcune porzioni di pareti ed all’eliminazione dal magazzino di un frigorifero inutilizzato, che saranno superate nel giro di pochissimi giorni.