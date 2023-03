Viminale. Rischio incidenti tra ultras su match Lazio-Roma, Italia-Inghilterra. Gualtieri preoccupato per Roma-Feyenoord

C’è allerta al Viminale sul derby di domenica prossima Lazio-Roma, per l’alto rischio di incidenti tra ultrà. Attenzione è stata dedicata anche alla partita della nazionale italiana di calcio in programma a Napoli giovedì prossimo con l’arrivo previsto di oltre duemila tifosi della nazionale inglese. Preoccupazione è stata espressa sulle possibili vendette e regolamenti di conti rispetto ai recenti episodi che hanno visto coinvolte varie tifoserie legate da gemellaggi e rivalità anche internazionali. Tali considerazioni sono emerse durante il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il Viminale ha fatto sapere che ci sarà “massima attenzione per scongiurare scontri e danni a cose o persone”.

Anche Roma Feyenoord L’arrivo, anzi il ritorno, dei tifosi del Feyenoord nella Capitale preoccupa il Campidoglio. L’impegno del 20 aprile all’Olimpico contro la Roma nel ritorno dei quarti di Europa League ha fatto scattare subito l’allarme, soprattutto per quanto accaduto nel 2015 quando i tifosi arrivati da Rotterdam furono protagonisti di una vera guerriglia urbana e atti vandalici pesantissimi, come il danneggiamento della fontana della Barcaccia in piazza di Spagna.