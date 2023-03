Nettuno. Manifestazione “Fondazione dei fasci” nessuna autorizzazione dalla Commissione Prefettizia

In relazione alla nota Anpi Associazione nazionale partigiani d italia datata 21/3/23 , riportata da vari organi di stampa, relativa ad una asserita autorizzazione a fare svolgere presso il campo della memoria sito in Nettuno,una commemorazione in ricordo del 23 marzo 2019, data di fondazione dei fasci di combattimento, si sottolinea che alcun atto e’ stato emesso….

Alla associazione richiedente il nulla osta allo svolgimento della cerimonia e’ stato fatto presente con lettera del 13 marzo scorso, che ” Eventuali richieste di manifestazioni vanno inoltrate ministero della difesa”.

21 marzo 2023

La commissione straordinaria