Trofeo scacchi a scuola: prestigioso riconoscimento per l’Istituto comprensivo Anzio 1 ‘Ambrosini’

Si è disputata ad Ostia, lo scorso sabato 18 marzo, la Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di Scacchi. Al via erano presenti più di 40 squadre, provenienti soprattutto da Roma e da Ostia. L’unica scuola presente a rappresentare il litorale di Anzio e Nettuno è stato l’Istituto Comprensivo Anzio I “Ambrosini”, che ha partecipato con 2 squadre della primaria. I bambini dell’Ambrosini, molti dei quali alla loro prima esperienza di torneo, si sono comportati egregiamente, classificandosi al 9° posto con la prima squadra (a solo mezzo punto dalla promozione alla fase regionale) e al 15° posto con la seconda squadra e uno dei componenti della prima squadra si è addirittura aggiudicato il primo premio per la miglior performance in prima scacchiera con 5 punti su 5. Un risultato sorprendente e prestigioso per l’Istituto anziate, che ha premiato la grinta, il carattere e lo spirito di squadra degli studenti dell’Ambrosini, gli unici, tra tutti i partecipanti, a indossare con orgoglio la maglietta con il logo della scuola di appartenenza.

E’ stato emozionante vedere tanti piccoli studenti alle prese con un “gioco” che, erroneamente, viene considerato “da grandi”, e che invece permette, se imparato in giovane età, di potenziare la concentrazione, l’attenzione, il pensiero critico e il problem solving e di educare al rispetto delle regole e degli avversari. Non a caso, in molti paesi stranieri, gli scacchi sono materia obbligatoria di insegnamento fin dalle scuole elementari. Analizzando i risultati delle prove Invalsi, è emerso addirittura che gli studenti che giocano a scacchi hanno ottenuto risultati tra il 20% e il 30% migliori di chi non conosce questo sport antichissimo.

Speriamo che i nostri piccoli alfieri dell’Ambrosini continuino a praticare gli scacchi e che continuino a portare in alto il nome della loro scuola e di tutto il territorio anziate.