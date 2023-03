Ministero dell’Interno, online l’Avviso per le Borse di Studio in favore degli orfani per crimini domestici.

E’ online l’Avviso per le Borse di Studio in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto ex artt. 575 e 576, primo comma n.5.1. c.p. ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609 bis e 609 octies c.p.- ANNI 2022 – 2023. Dal 1 giugno 2022 al 28 febbraio 2023 è possibile presentare istanza alla Prefettura della provincia di residenza per ottenere l’erogazione della borsa di studio prevista dalla normativa per gli anni 2022 – 2023.

Link con tutte le informazioni:

http://www.prefettura.it/roma/contenuti/Vittime_dei_reati_intenzionali_violenti_orfani_di_crimini_domestici_e_violenza_di_genere-6783521.htm

Per ogni eventualità gli Uffici dei Segretariato Sociale – PUA sono a disposizione della cittadinanza presso le seguenti sedi – dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00:

– Servizi Sociali Comune di Anzio – Villa Adele – I° piano – tel. 06.98499419;

– Servizi Sociali Comune di Nettuno – Viale della Vittoria, 2 – tel.06.98889555;

– Asl Roma 6.6 – Via Aldobrandini n.32 – Villa Albani – Padiglione Sabatucci – stanza 5 – tel.06.93276457 – e.mail: pua.dh6@aslroma6.it