Anzio. Estate 2023: è online l’Avviso Pubblico del Comune dedicato ai Centri Vacanza per minori ed adulti con disabilità

Sul sito istituzionale www.comune.anzio.roma.it e sulla pagina Fb Comune di Anzio, in vista dell’inizio della stagione estiva 2023, è online l’Avviso Pubblico dedicato ai Centri Vacanza per minori e per le persone con disabilità.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso, all’indirizzo di posta elettronica servizisociali.comuneanzio@pec.it .

I soggetti/associazioni/società interessate potranno “scaricare” il modulo della domanda e tutti gli allegati dal sito www.comune.anzio.roma.it . https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_1010406_876_1.html

Per informazioni sarà inoltre possibile contattare il numero 06 – 98 499 419.

Posta elettronica: centriestivi@comune.anzio.roma.it