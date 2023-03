Aprilia. All’IC Matteotti la presentazione del musical “Bianca, cittadina europea ed apriliana: il musical”

Si è tenuta ieri presso l’aula teatro Roberta Middei dell’Ic Matteotti di Aprilia la conferenza stampa di presentazione del progetto “Bianca, cittadina europea ed apriliana: il musical” con il quale l’Ic Matteotti ha ottenuto il finanziamento del piano delle arti 2022-2023. Il progetto prevede il coinvolgimento di circa 300 alunni nella messa in scena di un musical liberamente ispirato alla storia di Bianca Carp che affronta il tema della cittadinanza e del ruolo della scuola nell’acquisizione di una cittadinanza attiva e consapevole. Erano presenti il sindaco di Aprilia Antonio Terra e l’assessore alla pubblica istruzione del Comune Gianluca Fanucci, il primo collaboratore del dirigente scolastico Manuela Monti, Annalisa Spadolini del Coordinamento Nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Gabriele Vendittelli il compositore alunno della classe di composizione del conservatorio di musica Santa Cecilia di Roma con il quale l’istituto ha avviato una collaborazione, Bianca Carp e il referente del progetto Riccardo Toffoli. Hanno inviato i saluti l’attore Clemente Pernarella che collabora direttamente al progetto per la recitazione e il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Anna Carbonara. “Il progetto –ha spiegato il dirigente scolastico Marzia Mancini- realizza un nuovo modo di lavorare insieme, trasversalmente alle discipline e agli ordini di scuola. Non è semplice, ci vogliono molte risorse, ma nulla nella scuola è scontato. Ciò richiede una nuova modalità di pensiero e progettazione, ma non dobbiamo scoraggiarci e, soprattutto, dobbiamo riuscire a mantenere il giusto equilibrio tra la transizione al digitale, con tutte le risorse che ci può offrire per migliorare l’offerta formativa, e la valorizzazione dei linguaggi e del patrimonio artistico, perché solo l’arte e la bellezza possono salvare l’uomo e i nostri ragazzi”. “Il Piano delle Arti è uno strumento che esprime un nuovo modo di concepire la scuola dove l’apprendimento è promosso attraverso le varie forme di espressione artistica: musica, danza, teatro, arti grafiche, pittoriche. –ha scritto Anna Carbonara- L’educazione all’espressione artistica è parte integrante del percorso formativo dei nostri alunni e deve essere favorita fin dalla scuola dell’infanzia poiché sono attività essenziali per lo sviluppo della percezione, delle capacità motorie o dall’interazione sociale. L’arte è un linguaggio che arriva immediatamente al cuore delle persone ed elimina ogni barriera. Mi complimento con l’Istituto Matteotti, una delle due scuole della nostra provincia che è riuscita ad ottenere questo finanziamento e consentire questa bellissima esperienza agli alunni. Ringrazio la Dirigente Scolastica per il lavoro svolto, tutto il personale scolastico e tutti i partner che hanno partecipato al progetto. Un progetto che in primis coinvolge tutti gli ordini di scuola, si compie attraverso una serie di molteplici attività ma soprattutto tocca dei temi estremamente sensibili, che la scuola affronta quotidianamente e che sono fondamentali nel percorso di crescita: cittadinanza, inclusione, solidarietà prendendo spunto da una storia vera. Rinnovo ancora i miei complimenti e come Ufficio Scolastico aspettiamo con grande entusiasmo la messa in scena del musical a cui non mancheremo”. Il primo cittadino Antonio Terra ha affrontato il tema della cittadinanza, spiegando che la legislazione è in forte ritardo in merito. L’assessore alla pubblica istruzione Gianluca Fanucci ha rimarcato l’importanza dell’accordo di programma (unico ente della zona ad averlo) in grado di finanziare progettualità scolastiche. Una parte dei fondi dell’Accordo di Programma è, infatti, servita ad integrare il finanziamento del piano delle arti. Annalisa Spadolini ha spiegato la natura e la funzionalità del piano delle arti che è stato voluto fortemente dal Ministero proprio per legare questo tipo di tematiche alle arti performative. Bianca Carp ha quindi raccontato la sua storia: piccolina è arrivata in Italia con la sua famiglia dalla Romania. “Quand’ero piccola ha detto- avrei avuto bisogno di un progetto del genere, perché mi sono sempre chiesta chi fossi. Per l’Italia non ero cittadina italiana e per la Romania non ero cittadina rumena. È stato molto difficile per me capire quale fosse la mia identità. Oggi posso dire che mi sento cittadina italiana”. Gabriele Vendittelli ha composto l’overture del musical. “Mi sono ispirato musicalmente alla storia del musical –ha spiegato- quindi c’è un primo tema che è moderato, con sfumature in minore. Rappresenta le domande che Bianca si pone, l’incertezza di trovarsi in un paese che non conosce. Poi il finale è maestoso perché è il raggiungimento dell’obiettivo, è il riconoscimento ufficiale della cittadinanza”. Un gruppo di ragazzi hanno dato un assaggio di quello che sarà il musical, suonando e cantando una delle canzoni. “Aprilia è una città stupenda” è stata scritta dalle classi terze della primaria Deledda e musicata da Leonardo Caperna della classe terza della sezione ad indirizzo musicale. Racconta la storia di Aprilia, una storia di insediamenti di genti diverse che hanno saputo nel tempo creare una propria identità e fare comunità.