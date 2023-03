Il 24 marzo prove aperte dello spettacolo “Maria Callas: Vissi d’arte cercando l’amore”

Manca soltanto un giorno all’arrivo di venerdì, 24 marzo, quando la sede dell’associazione culturale “Dante Alighieri”, situata in via Dante Alighieri 57 a Lavinio, alle ore 17 ospiterà le prove aperte dello spettacolo “Maria Callas: Vissi d’arte cercando l’amore”.

Nel corso del pomeriggio il pubblico presente potrà assistere al racconto dei momenti più salienti della vita del celebre soprano Maria Callas. Gli interpreti, quali Sonia Falcone scelta per ricoprire i panni dell’artista e Doriano Rautnik selezionato per interpretare il ruolo del giornalista, interpreteranno gli aspetti più inediti del suo vissuto attraverso un’intervista, svolta nell’ultimo anno di vita di Maria Callas, mirata a riscattare l’immagine del personaggio e che servirà poi per la scrittura di un libro. Tra i diversi episodi che verranno portati sul palco, si parlerà del cattivo rapporto che aveva con la madre e degli anni d’oro della sua carriera, che l’hanno vista esibirsi nei maggiori teatri europei e protagonista di un’importante perdita di peso che ha influenzato le successive performance. Si passerà per la sofferenza provata a causa delle sue relazioni d’amore travagliate, fino a raggiungere il suo riscatto avvenuto con la “Medea” di Pier Paolo Pasolini, di cui ben due scene sono state girate lungo la zona di Marechiaro della città di Anzio. L’intera rappresentazione teatrale verrà accompagnata dalla voce di Lucia Casbarra e dalla musica di Daniele Querini al flauto traverso e di Otello Visconti al pianoforte.

L’opera è stata scritta da Anna Hurkmans e curata da Salvatore Santucci dell’associazione culturale “La Teca” per rendere partecipi anche le città di Anzio e Nettuno nelle celebrazioni dedicate al centesimo anniversario della nascita di Maria Callas, che verrà omaggiata già in altri eventi culturali organizzati in Veneto.

Lo spettacolo finale debutterà soltanto in estate nei maggiori luoghi culturali di Anzio e Nettuno, per poi raggiungere Benevento.

Per prenotare i pochi posti rimasti per assistere alle prove aperte di “Maria Callas: Vissi d’arte cercando l’amore”, bisognerà contattare il numero 3477372366 o scrivendo all’email salvatore.santucci@alice.it. Per chi fosse interessato, invece, a prendere già i biglietti per le prossime date, sarà possibile farlo attraverso i medesimi contatti e acquistandone due al prezzo di 20 euro ciascuno, versando inoltre una quota di contributo volontario dal costo, invece, di 10 euro.