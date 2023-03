Conferenza dei sindaci della ASL Rm6: annunciata la riapertura dei reparti di pediatria e neonatologia dell’Ospedale riuniti Anzio Nettuno

In data 30 marzo 2023 si è tenuta presso il Comune di Nemi una riunione della Conferenza dei Sindaci della Asl Roma 6 nel corso della quale i 21 rappresentanti delle comunità interessate hanno chiesto più posti letto e personale per lo snellimento delle attività di Pronto Soccorso. In tal senso il management aziendale ha fornito rassicuranti notizie relativamente al comprensorio di Anzio e Nettuno. Il dottor Di Balsamo e il dottor Corsi, rispettivamente direttore generale f.f. e direttore sanitario della predetta Asl, hanno rappresentato che sono in corso di espletamento le procedure per l’assegnazione di medici di pediatria e neonatologia per consentire la riapertura dei reparto nella struttura di Anzio, a suo tempo chiusi per mancanza di personale.

E’ stato altresì evidenziato dai citati dirigenti che la struttura di Anzio è attualmente interessata da lavori di ristrutturazione e ampliamento del Pronto soccorso il cui termine è previsto per il mese di giugno p.v.

Nelle more dell’effettuazione lavori, al fine di evitare il sovraffollamento, e consentire al pronto soccorso di gestire le emergenze/urgenze, la Cittadinanza è invitata ad usufruire, nei casi meno gravi, dei servizi di continuità assistenziale, quali guardia medica, Ambufest e Unità di Cure Primarie presenti nei distretti del territorio di seguito elencati:

Ambulatorio di Anzio (dai 6 anni) – “Villa Albani”

• Via Aldobrandini, 32 – Anzio

• Telefono: 06.9327.6361

• dal lunedì alla domenica ore 10.00 – 19.00

Ambulatorio pediatrico di Anzio (da 0 anni) – “Villa Albani”

• Via Aldobrandini, 32 – Anzio

• Telefono: 06.9327.6361

• sabato, domenica, festivi

• ore 10.00 – 19.00

• prefestivi ore 14.00 – 19.00

Ambulatorio Festivo di Nettuno (dai 6 anni) – “Barberini»

• Piazza San Francesco, 4 – Nettuno

• Telefono: 06.9327.6522

• sabato, domenica, festivi

• ore 10.00 – 19.00

• prefestivi ore 14.00 – 19.00

E’ stato illustrato, infine, il piano di investimenti (per un totale di 49,9 milioni di euro) legato ai progetti del PNRR che vedrà nel territorio dell’Asl Roma 6 la creazione di 11 case di comunità, 6 ospedale di comunità e 6 centrali operative territoriali che saranno le prime a partire. A Nettuno ed Anzio, nello specifico, sono previste le seguenti apertura:

2 Case di Comunità (presso l’ex ospedale Barberini di Nettuno e presso Villa Albani ad Anzio);

1 centrale operativa territoriale (Presso Villa Albani ad Anzio);

1 ospedale di comunità (presso Villa Albani ad Anzio;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Giallongo – Reppucci – Infantino)