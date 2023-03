Aprilia Civica: Il centrodestra vota contro la definizione agevolata delle liti tributarie

Voto in consiglio comunale contro definizione agevolata liti tributarie. Aprilia Civica: da centrodestra scelta assurda contro la città

L’amministrazione comunale, recependo una proposta dell’ultima finanziaria e approvando nuove disposizioni regolamentari in sede di Consiglio comunale ha riconosciuto ai cittadini, soprattutto alle aziende, la possibilità della definizione agevolata relativamente alle liti pendenti in materia di tributi locali.

In sostanza, nell’ambito di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023, la delibera approvata in consiglio offre la possibilità ai contribuenti a cui è stato notificato un atto di accertamento per violazioni in materia di fiscalità locale, di definire le controversie tributarie per le quali sia pendente una controversia.

È un provvedimento che offre un sostegno soprattutto alle aziende del territorio in difficoltà per il pagamento dei tributi.

Ieri il centrodestra che si candida a guidare la città ha deciso di votare contro questo provvedimento, voltando le spalle alle aziende di Aprilia e contraddicendo una decisione del governo Meloni. Una scelta veramente inspiegabile e un pessimo messaggio per il tessuto economico cittadino.

Tra l’altro, l’Amministrazione comunale ha anche approvato, in relazione al nuovo regolamento generale rapporti con il contribuente, le proposte avanzate dall’associazione industriali Aprilia (CIAP) per ciò che concerne le polizze fideiussorie.

Una differenza di approccio importante, che fa ben comprendere la posta in gioco alle elezioni del 14 e 15 maggio.