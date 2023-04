Il Comune di Nettuno detta le norme di occupazione del suolo pubblico in Piazza Colonna

Il Comune di Nettuno ha pubblicato sul sito istituzionale un avviso riguardante le norme di occupazione del suolo pubblico in Piazza Marcantonio Colonna per la stagione estiva 2023. Osservazioni in merito possono pervenire entro il 24 aprile p.v. alle ore 9.00.

“Per quanto riguarda gli esercizi che abbiano nella licenza la possibilità di somministrazione di bevande ed alimenti, la superfice massima concedibile per gli esercizi che somministrano bevande ed alimenti viene articolata sulla base delle zone del territorio come di seguito riportato in allegato: a) massima superficie di occupazione possibile pari al 40% della consistenza catastale, ovvero, fino ad un massimo di mq 35,00. L’occupazione di suolo pubblico in suddetta zona è perseguibile esclusivamente mediante il posizionamento di tavoli, sedie e ombrelloni; PRIORITÀ Per l’assegnazione del suolo si procede secondo le seguenti priorità: 1) Indicazione via di fuga; il Settore Tecnico manutentivo provvede al posizionamento di punti fissi a terra con indicazione dei percorsi e delimitazione delle aree.

2) Occupazione degli spazi da parte dei locali con fronte prospiciente;

3) Occupazione degli spazi adiacenti a quelli di cui al punto2) da parte degli stessi richiedenti fino alla superficie massima di 35 mq.

4) Occupazione degli spazi residuali da parte degli ulteriori richiedenti con precedenza:

4a) Locali aventi il fronte sulle vie di fuga;

4c) Preesistenze;

4b) In funzione della distanza misurata dalla entrata del locale. Osservazioni possono pervenire entro il 24 aprile p.v. alle ore 9.00 alle seguenti email:segreteria.commissione@comune.nettuno.roma.it, margherita.camarda@comune.nettuno.roma.it, vitorocco.panetta@comune.nettuno.roma.it, benedetto.sajeva@comune.nettuno.roma.it, albino.rizzo@comune.nettuno.roma.it” Tavole esplicative OSP Borgo