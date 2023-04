Anzio. ApA e M5S: sul sociale risorse insufficienti. Diventi priorità

“È stata pubblicata il 31 marzo la graduatoria definitiva del 2022 degli ammessi agli interventi economici di assistenza previsti dal regolamento comunale. Un’amara sorpresa per oltre 170 nuclei familiari che nonostante abbiano diritto, risultano beneficiari di 0 euro a causa di insufficienza delle risorse, senza contare che oltre 200 altre domande sono state respinte, spesso per meri vizi di forma.

Parliamo di famiglie con ISEE inferiore agli 8 mila euro e non beneficiarie di altri contributi assistenziali (reddito di cittadinanza, disoccupazione ecc.), le quali non hanno avuto accesso neanche a queste forme minime di aiuto per far fronte alle difficoltà quotidiane, acuite dall’aumento del costo della vita legate all’inflazione. I 56 mila euro stanziati nel 2022, undici mila in meno rispetto all’anno precedente, non stati ovviamente sufficienti a far fronte a queste difficoltà. Queste sono le cifre del “solido” bilancio lasciato dalla precedente amministrazione! La procedura, peraltro, sarebbe dovuta essere espletata lo scorso anno, ma l’amministrazione poi commissariata ha bloccato tutto lasciando il compito ai nuovi commissari.

In un periodo storico in cui la politica nazionale taglia i sussidi blaterando di “occupabili” senza che ci siano posti di lavoro da occupare e, in particolare, in un territorio infiltrato dalla mafia, l’amministrazione locale non può permettersi di lasciare sole queste persone: la criminalità occupa gli spazi lasciati scoperti dalle istituzioni. Le risorse vanno aumentate e i servizi sociali potenziati ulteriormente. È una questione di priorità”

Alternativa Per Anzio- M5S