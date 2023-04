Nettuno. La Commissione Straordinaria invita la cittadinanza a partecipare alla celebrazione della Festa Nazionale della Liberazione

25 APRILE – FESTA DELLA LIBERAZIONE

La Commissione Straordinaria di Nettuno invita la cittadinanza a partecipare alla celebrazione della Festa Nazionale della Liberazione in programma il 25 aprile 2023.

Alle 9,45 le autorità omaggeranno con il silenzio ed una corona di fiori le targhe dedicate alla Resistenza e alla Liberazione.

Alle ore 11 in programma in Piazza Battisti la cerimonia istituzionale con le autorità civili e militari del territorio e l’esibizione della Corale Città di Nettuno e del complesso bandistico “Angelo Castellani”