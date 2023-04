Giornata sulla sicurezza stradale, gli studenti al Parco della Musica per evento Icaro, organizzato dalla Polizia Stradale di Roma

In occasione della giornata sulla sicurezza stradale due classi dell’istituto Apicio di Anzio ed una classe dell’istituto Emanuela Loi di Nettuno hanno partecipato, presso il Parco della Musica Roma all’evento Icaro, organizzato dal la Polizia Stradale di Roma. È stato mostrato agli studenti un filmato della polizia stradale con approfondimenti in materia di sicurezza di veicoli ed incidentalità giovanile, guida sicura. Il Commissariato di Anzio e Nettuno si è fatto portavoce per le adesioni degli alunni.