Aprilia. Per le elezioni rilascio “a vista” della tessera elettorale

In occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, previste per il 14 e 15 maggio, i cittadini residenti ad Aprilia possono recarsi presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe sito in Via dei Bersaglieri, 32, per il rilascio – a vista – della nuova tessera elettorale, personalmente o tramite familiare convivente nei casi:

tessera non più utilizzabile per esaurimento spazi relativi alla certificazione voto (richiesta di una nuova tessera, previa esibizione della vecchia);

tessera deteriorata (richiesta duplicato, previa consegna di quella deteriorata);

tessera smarrita o sottratta (richiesta duplicato, senza necessità di denuncia alla Autorità competente);

Tagliando per “cambio sezione”, in caso di variazione di indirizzo.

La tessera è rilasciata gratuitamente ed a vista.

Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00

In aggiunta si potrà ritirare la tessera elettorale anche nei seguenti giorni/orari:

mercoledì 3 maggio dalle 15:00 alle 17:30

venerdì 5 maggio dalle 15:00 alle 17:30

lunedì 8 maggio dalle 15:00 alle 17:30

mercoledì 10 maggio dalle 15:00 alle 17:30

venerdì 12 maggio dalle 15:00 alle 17:30

Sabato 13 maggio – dalle 8.30 alle 17.30

Domenica 14 maggio dalle 7.00 a chiusura seggi

Lunedì 15 maggio dalle 7.00 a chiusura seggi