Nettuno. Il 5 maggio al Forte Sangallo la presentazione del saggio di Enzo Ciconte “La legge Rognoni-La Torre tra storia e attualità”

L’associazione “Coordinamento Antimafia Anzio-Nettuno” in collaborazione con il Sindacato di Polizia CO.I.S.P., ha organizzato per venerdì 5 maggio 2023, alle ore 17,30, presso la sala sigilli del Forte Sangallo in Nettuno, la presentazione del saggio “La legge Rognoni-La Torre tra storia e attualità” di Enzo Ciconte, professore di storia della criminalità organizzata. La legge Rognoni –La Torre ha istituito nel nostro Codice penale il reato di associazione di tipo mafioso ed ha previsto il sequestro e la confisca dei beni ai mafiosi. Rappresenta un pilastro della legislazione antimafia. Oltre all’autore saranno presenti il segretario dell’ANM di Roma Emanuela Attura, il presidente della Commissione Straordinaria di Nettuno, Prefetto Antonio Reppucci e il Segretario generale del Coisp, Domenico Pianese, a moderare l’incontro Claudio Pelagallo, giornalista della Rete #No Bavaglio e direttore del quotiamo Inliberauscita. L’evento gode del patrocinio del Comune di Nettuno.

L’iniziativa, promossa dalla “Rete #Nobavaglio – liberi di essere informati”, si inserisce nel percorso di eventi organizzati per sensibilizzare i cittadini di fronte al tema delle infiltrazioni mafiose, il vasto fenomeno che non sta risparmiando alcun settore, condizionando pesantemente la vita delle persone, la sicurezza, in particolare sul territorio di Anzio e Nettuno. Il convegno, visti gli argomenti trattati, è stato inoltre inserito come evento di interesse professionale per l’aggiornamento degli operatori di Polizia.

Il percorso di in-formazione avviato dalle associazioni proseguirà con altri eventi sensibilizzazione per i cittadini, attraverso approfondimenti sui temi della legalità e della lotta alle mafie sul territorio di Anzio e Nettuno. Gli organizzatori ringraziamo nuovamente la Commissione straordinaria del Comune di Nettuno per aver concesso il patrocinio all’iniziativa.