San Marco D’Alunzio primo Comune d’Italia a ricevere il rating ESG

Il Comune siciliano si presenterà sui mercati con una garanzia della performance in ambiente, sociale e di governance

La valutazione rilasciata da ESG Portal, società italiana per la validazione del Rating sulla sostenibilità

Il comune di San Marco D’Alunzio, in provincia di Messina, è il primo comune italiano che ha chiesto e ottenuto il rating ESG (Environment, Social and Governance), il riconoscimento del rispetto dei criteri di sostenibilità che garantisce come ecosostenibili le proprie attività.

Il rispetto dei criteri ESG è stato introdotto lo scorso anno dal Parlamento Europeo, che ha reso obbligatoria per le imprese la pubblicazione regolare dei dati relativi al loro impatto sociale e ambientale.

Ma la sostenibilità, la trasparenza sull’impatto ambientale, il contrasto del greenwashing, pratica che nasconde l’impatto ambientale negativo, non sono solo un impegno delle aziende, bensì una pratica che deve diventare globale, coinvolgendo anche gli enti pubblici e, in particolare, i numerosi comuni d’Italia.

In tal senso assume rilievo l’iniziativa del comune siciliano di San Marco D’Alunzio, che è il primo ente locale in Italia ad aver ottenuto il rating ESG, finora assegnato esclusivamente a società private.

Il riconoscimento è stato rilasciato da ESG Portal, una delle prime società italiane in grado di fornire il Rating ESG, che ha realizzato un portale che consente ottenere la valutazione attraverso la compilazione di un dettagliato questionario.

“Questa assegnazione – dice il Sindaco di San Marco D’Alunzio, Filippo Miracula – dimostra l’attenzione rivolta dall’amministrazione ai tre pilastri della sostenibilità decisi dall’Europa e ci consente di presentarci sui mercati con una garanzia sulle nostre performance in materia ambientale, sociale e di governance”.

La valutazione del rispetto dei criteri non riguarda solo l’impatto ambientale, ma anche la corretta gestione dell’istituzione e le ricadute della politica aziendale sui dipendenti e i relativi aspetti sociali.

Alessandro Toschi, Delia Vindigni (Area commerciale ESG Portal) e Camillo Zana (Area tecnica ESG Portal) commentano con entusiasmo questo traguardo che rappresenta non solo la bontà del lavoro di ESG Portal ma anche un riconoscimento per la stessa Società di essere una delle prime realtà in Italia in ambito ESG riuscendo a coinvolgere non solo i privati bensì le stesse amministrazioni pubbliche di cui il Comune di San Marco D’Alunzio rappresenta, oggi, il primo esempio in Italia.

San Marco D’Alunzio, 26 aprile 2023.