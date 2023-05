Aprilia. Principi: Prendiamoci cura delle aree verdi, facciamolo insieme

Prendiamoci cura delle aree verdi, facciamolo insieme.

Se sarò sindaco mi impegnerò per incoraggiare una politica attiva di gestione e manutenzione di parchi e giardini. La valorizzazione del patrimonio green della nostra città passa anche dal senso civico di ogni suo abitante. L’amministrazione che avrò l’onore di guidare si farà promotrice e ispiratrice di questo processo culturale. Gli spazi pubblici non sono terra di nessuno, ma un patrimonio di tutti. Tutti i cittadini potranno partecipare alla loro cura e riqualificazione. Dichiara in una nota il candidato sindaco del centrodestra Lanfranco Principi.