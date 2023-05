Aprilia. Il 9 maggio l’evento “Talenti a Lavoro”

Il Comune di Aprilia ospiterà l’evento “Talenti a Lavoro” il 9 maggio presso la sala consiliare “Luigi Meddi”, un incontro in cui si parlerà di lavoro, delle richieste che arrivano dal territorio e di come fare per aggiornare le proprie competenze, rimanendo al passo con le nuove tecnologie introdotte ormai in tutti i settori produttivi. L’evento, organizzato in collaborazione con Iris T&O, ente di formazione accreditato dalla Regione Lazio, avrà l’obiettivo di far capire ai cittadini quali sono le opportunità da cogliere per professionalizzarsi ed essere competitivi nel mondo del lavoro. Verranno presentate le opportunità formative finanziate dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Lazio, quindi gratuite per i partecipanti, che serviranno a chi è in cerca di lavoro per professionalizzarsi o aggiornare le proprie competenze. Iris T&O – Tecnologie e Organizzazione, è specializzato nella formazione professionale e da 20 anni anima una rete con lo scopo di rafforzare la cultura del lavoro. Insieme alla Scuola, l’Università, la Formazione, ai Servizi per l’Occupazione, alle Imprese, agli Attori Locali, prepara i giovani, e non solo, per far crescere l’economia. Informare i cittadini su quali siano le competenze più richieste dalle imprese e i percorsi formativi più adatti alla propria crescita , rappresenta un’opportunità da non perdere per utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dall’Europa e dalla Regione. L’appuntamento è il 9 Maggio, presso la sala del Comune “Luigi Meddi” dalle ore 14.00 alle 17.00. Per partecipare all’evento basterà prenotarsi sul portale iriscampus.it