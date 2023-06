Nettuno. Poseidon, al via la selezione per tre operai a tempo determinato

Domande fino al 20 giugno 2023

E’ stata avviata una selezione per l’inserimento in organico di tre operai specializzati da parte della Poseidon Srl, Società in-house del Comune di Nettuno.

Le figure ricercate sono: un operaio con esperienza in termoidraulica, un felegname/serramentista e un operaio con esperienza nel settore edile.

L’avviso completo e il modello di domanda per partecipare alla selezione sono reperibili sul portale trasparenza del sito internet della società all’indirizzo https://poseidonsrl.etrasparenza.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_18539_639_1.html

Le domande potranno essere inviate entro le ore 12 del 20 giugno 2023 o via pec all’indirizzo poseidon_nettuno@pec.it o a mano e in busta chiusa presso l’Ufficio di Segreteria della Poseidon Srl in viale Matteotti 37 (all’interno del Palazzo Comunale) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.