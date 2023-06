Nettuno. La donna nelle tragedie greche messa in scena dai ragazzi del Chris Cappell College.

di Andrea Pelagallo

La vita è una tragicommedia” è il titolo dello spettacolo teatrale andato in scena lunedì 5 giugno presso il teatro Spazio Vitale di Nettuno. Un’iniziativa esemplare, gratuita per tutto il pubblico, che ci fa sperare in una scuola di condivisione oltre la sola teoria fatta in classe.

In questa rivisitazione delle tragedie greche ad opera delle classi IV e VB del liceo Chris Cappell College di Anzio è stata mostrata la vitalità del sapere greco calato nella nostra più sincera e divertente quotidianità.

La donna è al centro di tutto lo spettacolo, dalla più determinata Lisistrata che si nega a suo marito per porre fine alle inutili sofferenze della guerra, alla più debole Medea che, accecata dalle contraddizioni del ruolo sociale a cui è costretta, compie l’atto sacrilego di uccidere i suoi figli. L’animo umano è analizzato nelle sue emozioni e reazioni imprevedibili, dando una lezione eterna di cui ancora oggi, grazie al grande lavoro di alunni e docenti, possiamo godere.