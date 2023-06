Anzio. Asl RM6, dal 22 giugno riapre la spiaggia per disabili dello stabilimento balneare #riviera Mallozzi

Asl Roma 6 Apertura della Riviera Mallozzi di Anzio dal 22 giugno 2023 al 15 settembre 2023

Il 22 giugno 2023 verrà aperto nuovamente al pubblico lo stabilimento balneare #riviera Mallozzi, la spiaggia in concessione alla Asl Roma 6 per i #disabili e le loro famiglie.

L’accesso alla spiaggia è gratuito e consentito alle persone con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92 articolo 3 comma 3 o invalidità civile con indennità di accompagnamento.

Ogni ospite potrà essere accompagnato al massimo da due persone.

La spiaggia è aperta tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 18.30

Si può accedere previa prenotazione telefonica al numero 347.7704828. Il servizio di prenotazione è attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

Per garantire il servizio ad un numero maggiore di ospiti, sarà possibile prenotare per un massimo di 7 giorni (consecutivi o frazionati).

Verrà garantita pulizia delle aree comuni, servizi igienici e attrezzature di spiaggia.

E’ prevista attività di salvamento e di primo soccorso.

Si ringrazia il Comune di Anzio e la cooperativa ALTEYA per la gestione dell’arenile.

