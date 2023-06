Ad Anzio dopo la morte del suo padrone Milú cerca casa

Questo è il cane di un una persona che non c’è più. Ha 7 anni razza similmaremmano, si chiama Milù ed è buonissima. Ha bisogno di essere adottata perché la stanno tenendo dei ragazzi ma possono solo fino all’8 luglio.

Se qualcuno fosse interessato può chiamare questo numero 347 902 0031

Massima condivisione per favore non mandiamola in canile ha già perso il suo padrone.