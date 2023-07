Nettuno. Il sabato e la domenica il servizio navetta per Torre Astura

Da sabato 1 luglio sarà accessibile la spiaggia di Torre Astura, grazie all’accordo tra il Comune di Nettuno e l’UTTAT. L’ingresso sarà libero tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 19, per i mesi di luglio e agosto, e nelle giornate di sabato e domenica nel mese di settembre, con la possibilità di parcheggiare gratuitamente nell’area adibita in via Valmontorio. Il Comune di Nettuno, in collaborazione con Sac Mobilità, metterà a disposizione nei giorni da sabato e domenica una navetta al costo di 1 euro a tratta che collegherà il centro Nettuno con l’ingresso della spiaggia di Torre Astura.