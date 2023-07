Il comune di Nettuno in aiuto della famiglia di Sibora per il rientro della salma

La triste vicenda di Sibora Gagani, i cui resti sono stati ritrovati all interno di un muro di una abitazione di una città spagnola, ha commosso tantissime persone, non solo di Nettuno, ultima residenza della ragazza.

A Nettuno vivono i familiari di Sibora che sono in attesa del rimpatrio dei resti della ragazza per organizzare il funerale, operazioni di cui si sta occupando anche l’Associazione Penelope, che nei giorni scorsi è andata in Comune per chiedere un aiuto economico per sostenere i costi del rimpatrio e per l assegnazione di un loculo.

Da parte della Commissione prefettizia “E ‘ stato assicurata la piena vicinanza della comunità nettunese, scossa per le riferite modalità brutali del delitto, attraverso un contributo per le spese da sostenere alla luce delle precarie condizioni economiche della famiglia”