Anzio. Carabiniere investito mentre rileva incidente, la solidarietà del sindacato “Unarma”

Questa mattina sulla via litoranea all’altezza di Tor Caldara un’auto con a bordo una coppia di ragazzi è uscita di strada finendo nella cunetta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Anzio, ma mentre questi eseguivano i rilievi di rito è sopraggiunta un’auto guidata da un anziano che ha preso in pieno un carabiniere. Il militare ha riportato tra l’altro la rottura della clavicola. Sembra che l’anziano che lo ha investito avesse la patente scaduta.

Sul fatto accorso al militare è intervenuto il sindacato con un comunicato.

“Il sindacato Unarma è al fianco del collega investito ad Anzio in provincia di Roma mentre prestava servizio sul luogo di un incidente

«Questa mattina un Carabiniere di Anzio mentre prestava servizio sul luogo dove era appena avvenuto un incidente stradale, è stato investito da un auto e sbalzato a qualche metro di distanza, riportando la frattura della clavicola. Sempre più spesso i nostri colleghi sono vittima, non solo di atti intimidatori e di violenza ma anche di incidenti come questo che in passato purtroppo si sono rivelati mortali. Unarma esprime vicinanza e solidarietà al collega rimasto ferito in servizio augurandogli una pronta guarigione»-così in una nota Antonio Nicolosi segretario generale Unarma associazione sindacale a tutela dei carabinieri