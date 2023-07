Potrebbe essere giunto ad un punto di svolta uno dei maggiori luoghi di degrado nel Comune di Nettuno. Stiamo parlando dello scheletro in cemento e dei terreni dietro al santuario di Santa Maria Goretti.

È intenzione infatti della Commissione prefettizia che guida il Comune di Nettuno di entrare in possesso dei lotti che anni fa furono sequestrati ad un imprenditore collegato alla mafia. I beni fanno capo all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

“Si tratta di circa 24 mila metri quadri appartenenti a due società- spiega il Prefetto Antonio Reppucci che guida la commissione straordinaria del comune di Nettuno- lo scorso 26 giugno abbiamo partecipato a una riunione preliminare. E Il 13 luglio ci sarà la conferenza dei servizi istruttoria con Prefettura di Roma e Agenzia nazionale beni confiscati, nella quale manifesteremo il nostro interesse ad acquisire quei beni da destinare a fine sociale o istituzionale”. “Molto probabilmente lo scheletro in cemento dovrà essere abbattuto visto lo stato di degrado in cui versa il.manufatto- continua Reppucci- è certo che faremo il possibile per eliminare quello che ritengo sia un biglietto da visita negativo per la città”.