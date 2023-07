Lazio. Di Biase (PD): interrogazione urgente a Ministro Piantedosi su criminalità Anzio Nettuno

“È necessario accendere i riflettori sull`ondata di fenomeni criminosi nei comuni di Anzio e Nettuno.Il Ministro degli Interni intervenga per mandare un forte segnale di presenza dello Stato”. Così in una nota la deputata del Partito Democratico, Michela Di Biase. “Negli ultimi mesi si sono succeduti molti episodi di criminalità in un territorio, quello di Anzio e Nettuno, già sotto la lente per il commissariamento per infiltrazioni delle due amministrazioni comunali. C`è una situazione preoccupante, con una crescita dei fenomeni di violenza e senza che sia stato possibile escludere una matrice mafiosa. È per questo- evidenzia la deputata- che ho depositato un`interrogazione urgente al ministro Piantedosi: non possiamo abbandonare quel territorio, non è possibile non sostenere le forze positive dei due comuni che in questi anni hanno rappresentato un argine alla malavita.Altre iniziative, anche dal gruppo Pd del Consiglio regionale del Lazio, si stanno muovendo in questa direzione”. “È importante che su questo tema anche la commissione Antimafia faccia la propria parte, come chiesto anche dal senatore Walter Verini, avviando tutte le audizioni necessarie per conoscere in profondità la situazione ed il collegamento tra gli episodi di cronaca e la malavita organizzata”, conclude Di Biase.