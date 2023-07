Aprilia. Per la fiera San Michele Arcangelo, rinnovate per l’anno 2023 le concessioni del 2021

Dal comune di Aprilia

Comunicato per gli operatori del commercio su aree pubbliche e dello spettacolo viaggiante si avvisano gli operatori commerciali dello spettacolo viaggiante che con determinazione dirigenziale numero 710 del 15/06/2023 È stato disposto il rinnovo per l’anno 2023 delle concessioni già rilasciate nell’anno 2021 In occasione della fiera San Michele Arcangelo.

Con successivo avviso, che sarà pubblicato a partire dal 04/09/2023, saranno comunicate le date di svolgimento della fiera, le modalità di accesso ai posteggi, gli importi e le modalità di pagamento del Canone Unico Patrimoniale, nonché le modalità per effettuare le operazioni di spunta.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare:

Ufficio SUAP Tel. 06/92018656-651

e-mail: attivita.produttive@comune.aprilia.lt.it

PEC: suap@pec.comune.aprilia.lt.it

Responsabile procedimento Rag. Antonella Bernardi

Resp. Istruttoria Rag. Patrizia Arbau