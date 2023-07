Roma, ricorso al Tar contro il mega inceneritore

Mentre comincia a farsi strada la convinzione che nella Capitale i rifiuti vengano lasciati in strada di proposito, facendo crescere tra i cittadini l’indignazione per i rischi sanitari che questo comporta, in modo da accrescere il consenso nei confronti della realizzazione di un mega inceneritore dei rifiuti. Non molla il fronte contrario all’impianto, voluto dal sindaco Gualtieri nell’area di Santa Palomba, tanto che è di queste ore la notizia di un ricorso al tribunale amministrativo regionale

Secondo i ricorrenti violerebbe la normativa europea, e in parallelo il decreto che ha nominato il primo cittadino commissario per il Giubileo con poteri straordinari sul fronte rifiuti presenterebbe delle irregolarità. La sentenza è attesa entro 45 giorni.