Nettuno. Per terminare i lavori del Teatro Comunale occorrono 1,5 milioni di euro

TEATRO COMUNALE

Continuano a pervenire da associazioni politiche e culturali e da privati cittadini, richieste di aggiornamenti sulla realizzazione del Teatro Comunale, opera molto attesa a livello locale, iniziata nel 2012 – il primo lotto – per un importo complessivo di euro 1,5 milioni.

Dopo varie vicende e traversie, nel 2020 veniva approvato il progetto di completamento per complessivi 2 milioni di euro.

A seguito di ripetute inclemenze atmosferiche e di molteplici atti vandalici, documentati da relazioni di visite di sopralluogo, allo stato si rende assolutamente necessario, per evitare un ulteriore devastante ammaloramento del manufatto, eseguire opere di messa in sicurezza con il rifacimento della copertura e di tutte le strutture della tamponatura,.

A tal proposito è in corso di approvazione una perizia di variante che comunque non va ad incrementare le attuali somme disponibili per edificare l’area, per complessivi 3,5 milioni di euro, tra primo e secondo lotto.

Il progetto di completamento – delineato il terzo lotto funzionale – non è attualmente finanziato e, pertanto, occorrerà reperire circa 1,5 milioni di euro per completare l’opera e per la definitiva funzionalità, dotandola di apparati e attrezzature necessarie.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Giallongo – Reppucci – Infantino)