La Roma Beach Soccer comunica l’ingaggio del nazionale spagnolo Francisco Mejias Noya

La Roma Beach Soccer è lieta di comunicare l’ingaggio del nazionale spagnolo Francisco Mejias Noya, pronto al debutto nell’impegnativa tappa di Cirò Marina che vedrà la squadra impegnata nei prossimi giorni per definire la classifica finale. Classe 1987, Mejias vanta nel suo curriculum sette apparizioni in World Cup con la maglia della nazionale spagnola, oltre ad una decennale esperienza sulla sabbia ad alti livelli. Prima dell’approdo in Italia, l’esperienza in Belgio con il New Team BS Brussels. Il duttile giocatore iberico in passato è stato protagonista in Portogallo per tre stagioni, vestendo le maglie di Sao Domingo Setúbal, ACD Sótão e GD Chaves. L’ultima apparizione con la nazionale è stata contro l’Italia, nella gara di qualificazione ai mondiali che ha visto l’Italia trionfare 4-3.

“Sono molto contento di prender parte alla tappa di Cirò Marina – esordisce Mejias – Credo che la squadra abbia le capacità e i mezzi per poter centrare il nostro obiettivo, conquistare l’accesso alle finali. A Cirò Marina daremo tutto, provando a raccogliere il più possibile. Il mister è preparato e sono sicuro che riusciremo a raggiungere i risultati prefissati”.