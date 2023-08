Distretto LT1. Procedura di gara per rafforzamento assistenza domiciliare

Procedura di gara intervento

Potenziamento della domiciliarità grazie al finanziamento del Ministero con i fondi del PNRR, al via la gara per l’affidamento del servizio.

Il distretto LT1, composto dai comuni di Aprilia, Cisterna, Cori e Rocca Massima, ha dato avvio alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di rafforzamento dei servizi sociali domiciliari, per un importo complessivo previsto a base d’asta di 183 mila 626,49 euro.

La misura è finalizzata a rafforzare il servizio di assistenza domiciliare per favorire le dimissioni anticipate assistite e prevenire l’ospedalizzazione di persone anziane e fragili appartenenti al Distretto 1, che oltre ad Aprilia capofila include anche i comuni di Cisterna, Cori e Rocca Massima. Lo scopo è quello di garantire prestazioni sanitarie e sociali personalizzate e abbracciare le particolari esigenze delle persone che ne saranno destinatarie, ma anche decongestionare presidi ospedalieri e pronto soccorso nei casi in cui l’assistenza tutelare possa evitare o ridurre i tempi di ricovero in struttura.

Per rispondere al bando c’è tempo fino al 22 Agosto alle ore 18:00. E’ possibile consultare il disciplinare di gara e scaricare tutta la modulistica sul sito istituzionale, all’interno della sezione amministrazione trasparente.https://www.comune.aprilia.lt.it/amm-trasparente/rafforzamento-dei-servizi-sociali-a-favore-della-domiciliaritanellambito-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr-missione-5-inclusione-e-coesione-componente-2-infrast/