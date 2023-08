Anzio, al via le procedure per il recupero funzionale e la riqualificazione della Scalinata delle Ondine

Dai rilievi eseguiti dall’Ufficio Tecnico Comunale, settore lavori pubblici, su indirizzo della Commissione Straordinaria, alla luce dei numerosi tratti disconnessi, delle fratture del travertino, nonché dei cedimenti del corrimano tubolare, la Scalinata delle Ondine, posta al collegamento di Via Gramsci e Riviera Zanardelli, nei pressi del Paradiso sul Mare, è stata interdetta al transito, al fine di tutelare la pubblica incolumità e sicurezza dei passanti.

Subito al via le procedure necessarie per il recupero funzionale e la riqualificazione della scalinata stessa, con i lavori di risanamento integrale della pavimentazione, della soletta sottostante e con la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica adeguato.

L’intervento è in fase avanzata di progettazione da parte dei tecnici dell’UTC.

Nel frattempo ci si può avvalere di passaggi alternativi, in particolare, le scale di Via dello Speziale e di Via delle Sirene, che collegano Via Gramsci e Riviera Zanardelli.