Ragusa (M5S): Ad Aprilia 110 giorni per il rilascio della carta d’identità elettronica

Il 1° ottobre scorso abbiamo simulato la richiesta di un appuntamento per il rilascio della CIE, il primo appuntamento disponibile comunicato dal sistema era per il 18 gennaio 2024. 110 giorni, questo è il tempo, troppo, che ci vuole ad Aprilia per poter richiedere la Carta d’identità elettronica. Il lungo tempo di attesa sembra essere secondo, in ambito provinciale, solo a quello del Comune di Latina. Per accorciare i tempi di attesa di coloro che hanno la necessità di ottenere tale documento, chiediamo all’amministratore di organizzare, analogamente a quanto avviene in altri comuni, degli Open Day in cui dedicare un fine settimana al rilascio della CIE. Gli Open Day potrebbero essere programmati anche con cadenza ciclica, per esempio bimestrale o trimestrale, così da accorciare sensibilmente i tempi di attesa richiesti per il rilascio del documento. Ad Aprilia ci sono tanti problemi, cominciamo con l’affrontare quelli di facile soluzione.

Andrea Ragusa