Aprilia. L’11 ottobre “Don’t Stop me now” concerto di San Francesco dell’IC Matteotti

Il concerto organizzato dall’ Istituto comprensivo Matteotti si terrà presso il parco Fiorentini di Aprilia

È tutto pronto per la nona edizione del concerto di San Francesco. Quest’anno il titolo della manifestazione dedicata al Santo poverello di Assisi, è “Don’t Stop me now”, prendendo spunto da una storica e indimenticabile canzone dei Queen che, insieme ad altre musiche conosciute, fa parte di un medley sull’ottimismo e sulla felicità. Sono i temi di questa nona edizione che l’Ic Matteotti di Aprilia propone per il suo tradizionale appuntamento ispirato al messaggio di San Francesco. Quest’anno il concerto si terrà presso il parco Fiorentini di Aprilia, tra via Scarlatti e via Ugo La Malfa. Una location scelta appositamente per riappropriarci dei nostri beni comuni che sono stati oggetto di atti vandalici nel corso dell’estate. L’istituto Matteotti ha subito diverse incursioni e il parco Fiorentini è stato vandalizzato con dei disegni neri sui bellissimi murales dipinti dall’associazione Mediterranea e dall’artista Antonio De Waure. È un modo per ricordare l’amato e compianto Roberto Fiorentini a cui il parco è dedicato e tutti gli “angeli” a cui il parco stesso è cointestato. I giovani non devono essere fermati: è il titolo della manifestazione. L’appuntamento è per mercoledì 11 ottobre alle ore 18. Essendo un evento all’aperto, in caso di cattivo tempo, il concerto sarà aggiornato ad una nuova data.

“Con “Don’t Stop me Now” –ha spiegato il dirigente scolastico Giuseppina Rossi- l’istituto Matteotti vuole portare un messaggio di ottimismo nel quartiere in cui opera la scuola e, in generale, nella città che sono stati oggetto di atti vandalici e di episodi di cronaca. L’obiettivo è vivere le aree verdi come senso di appartenenza al bene comune e tramite questo, lanciare un messaggio di speranza: essere felici non comporta chissà quali cose, ma accorgersi di ciò che abbiamo intorno. La felicità è nella semplicità: nel verde dei nostri parchi che vanno rispettati, nei bellissimi colori che gli artisti ci donano e in un abbraccio d’amore senza badare a distinzioni sociali o razziali. Don’t Stop Me now è anche un modo per dire che i giovani non vanno mai fermati. Il destino purtroppo non possiamo fermarlo. È quello che ci ha sottratto il giovane apriliano Roberto Fiorentini, a cui l’area verde in cui si terrà il concerto, è dedicata e figura attivamente impegnata nel sociale ad Aprilia. Il destino è quello che ci ha sottratto tanti “angeli” strappati alla vita troppo presto, a cui l’area verde è cointestata. Se il destino ci impone alcune scelte di vita sulle quali gli uomini non possono intervenire, è invece necessario che gli uomini facciano la loro parte per limitare il corso del destino e lasciare ai giovani il loro diritto a crescere nella speranza di veder realizzati i propri sogni e le proprie aspettative in un mondo che li sappia accogliere, li sappia incoraggiare e che sia a portata di tutti. Uccidere il sogno di un bambino è un crimine che gli uomini oggi non possono permettersi per il futuro non solo degli uomini stessi ma anche del mondo in cui viviamo”.

Don’t Stop Me Now è uno spettacolo “live” che vede impegnati sul palco circa 150 bambini in coro: sei classi quinte della scuola primaria Deledda, due classi quinte della scuola primaria Campoverde e le tre classi dell’indirizzo musicale. Canteranno musiche dello Zecchino d’Oro e arrangiamenti proposti per l’occasione. L’evento è in collaborazione con l’associazione Kammermusik che da anni collabora con l’istituto Matteotti e che fornisce il service audio con il supporto alla batteria del relativo docente Roberto Erdas. L’iniziativa trova la preziosa collaborazione dell’Associazione Napo87 che aiuterà nella logistica, un sostegno determinante e volontario, e della Protezione Civile, in particolare l’Alfa di Aprilia che hanno voluto far proprio questo messaggio condividendolo con l’istituto. Un ringraziamento va infine all’assessore alla pubblica istruzione e cultura Elvis Martino e a tutto l’assessorato che ha operato in sinergia per l’organizzazione dell’evento, all’ingegner Aldo Chizzoniti per essersi messo subito a disposizione per collaborare con l’istituto nonché alla Multiservizi che fornirà il palco e le sedie. Un ringraziamento speciale va infine ai tanti insegnanti che vi hanno lavorato, ai genitori e soprattutto a loro: ai bambini che sono i protagonisti della scena. Sarà un bellissimo momento di condivisione nel quale i bambini, riappropriandosi del proprio “verde”, indicheranno quale sia la strada più semplice per vivere tutti dignitosamente in questo mondo.