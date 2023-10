Anzio. Il comunicato della Commissione mensa dopo la riunione di ieri

Comunicato da parte dei membri Rappresentanti genitori della commissione mensa e dei Presidenti del Consiglio d’Istituto di Anzio I, Anzio II, Anzio III, Anzio IV e Anzio V.

In Seguito alla riunione tenutasi in data 19 ottobre c.a della Commissione mensa :

⁃ preso atto di tutte le delucidazione da parte della referente del Comune e dai rappresentanti della Ditta aggiudicataria Dusmann Service riguardo i principi normativi riportati nel bando e nell’art.2 del capitolato d’appalto relativi al “nuovo “ servizio di refezione scolastica biologica ed ecosostenibile “;

⁃ Riportati tutti i reclami , ciascuno per le proprie sedi , ma già a conoscenza dall’Ente in quanto documentati e segnalati anche dal corpo docente; nonché riportati suggerimenti per apportare migliorie , come previsto dal ruolo della commissione ;

⁃ Preso atto che il menu è stato redatto in sede di gara da una commissione tecnica esterna , e non può esser modificato , basandosi su “l’importanza educativa del pasto e quindi dell’importanza di proporre gusti e sapori nuovi… su base biologica ed ecosostenibile “ sulla quale le Ditte hanno formulato la loro offerta ;

⁃ Preso atto che , Come previsto dal capitolato speciale d ‘appalto all’art 22 , Sara possibile apportare delle piccole modifiche al menu in relazione al livello di soddisfazione senza stravolgerlo ,* previo sottoscrizione di parere positivo da parte della Asl*;

Comunichiamo che

La commissione continuerà a monitorare , vigilare , controllare ,ispezionare e segnalare affinché l’andamento del servizio raggiunga un adeguato livello di gradimento di soddisfazione da parte dei bimbi.

Saranno tolte le fave dal menu e

Le stoviglie monouso , anche se conformi alla normativa UNI En13452 , verranno sostituite con Posate di acciaio inossidabili (in melamina) , già in uso nei locali refettori ;

Ricordiamo che non è consentito consumare un pasto esterno durante l’orario mensa ed invitiamo i genitori ad avere un atteggiamento costruttivo rispettando il buon operato di tutti i membri coinvolti .