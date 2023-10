Ardea. Tempo pieno con pranzo al sacco, Vita e Martinelli: le scuole ad Ardea all’anno zero

“Nel silenzio assordante di un’Amministrazione che neanche sente l’esigenza di giustificare scelte (e ritardi) alla cittadinanza, nei giorni scorsi i bambini e le bambine delle classi prime dell’Istituto Comprensivo Ardea 1, nella sede di via Laurentina, hanno iniziato il tempo pieno… con il pranzo al sacco!

Motivo? Il Comune si è dimenticato di avviare l’iter per la realizzazione della nuova mensa scolastica.La delibera per il cambio di destinazione d’uso della parte di immobile che dovrà ospitare i nuovi locali per la somministrazione dei pasti è infatti datata 6 ottobre 2023, quasi un mese dopo l’inizio delle lezioni, a distanza di più di un anno dalla richiesta del tempo pieno da parte dell’Istituto e a circa 9 mesi dalla chiusura delle iscrizioni per l’a.s. 2023/24.

Dopo i ritardi registrati per il trasporto degli alunni e delle alunne con disabilità, un’altra “dimenticanza” ci fa ben comprendere quali siano le priorità dell’Amministrazione Cremonini e quali no: zero servizi e zero attenzione per scuole, cultura, verde e sociale, più condoni edilizi e nuovi permessi a costruire per case sempre più piccole, per allargare la platea di cittadini e cittadine che dovranno cimentarsi con una città senza servizi e senza spazi pubblici”.

Così in una nota i consiglieri comunali Luca Vita e Niko Martinelli, del gruppo Ardea Domani.