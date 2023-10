Roma. Tentato furto nella centrale elettrica, i carabinieri arrestano tre persone

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro hanno arrestato tre cittadini romeni di 19, 22, e 30 anni, tutti gravemente indiziati del reato di tentato furto aggravato in concorso. Nello specifico, la pattuglia dei Carabinieri, ha notato i tre che tentavano di introdursi all’interno della Centrale elettrica di via Angelo Emo, forzando le porte di ingresso. Bloccati subito dopo per un controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato vari oggetti da scasso. Per questo motivo sono stati arrestati e condotti in caserma e messi a disposizione del Tribunale di Roma. La vittima del tentato furto ha sporto regolare denuncia-querela e tutti gli arresti sono stati convalidati.