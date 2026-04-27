Festa di maggio 2026, il programma degli eventi

FESTA DI MAGGIO: ECCO IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Tutto pronto a Nettuno per la Festa di Maggio 2026 e la Processione della Madonna delle Grazie, Santa Patrona della città.

Dopo il fine settimana del 25 Aprile, che ha visto un successo importante per gli eventi della Liberazione e della Rievocazione storica dell’Approdo, la città è pronta ad accogliere turisti e fedeli il 2 e il 3 maggio per la Processione i Andata e il 9 e 10 maggio per la Festa del ritorno.

Durante il periodo dei festeggiamenti sarà allestita, a partire dalle 10 di mattina, la Fiera della Festa di maggio con i tradizionali stand gastronomici e gli spettacoli itineranti, presso il parcheggio di piazzale Enrico Berlinguer.

Sabato 2 maggio, alle 7 di mattina, si terrà la consueta breve processione con partenza dalla Collegiata di San Giovanni fino al Santuario di Nostra Signora delle Grazie per la tradizionale cerimonia della vestizione.

In giornata il Comune ha organizzato l’accoglienza delle delegazioni dei Paesi Gemellati che hanno deciso di prendere parte ad un evento tanto importante per la Nostra comunità.

Dopo la Messa Solenne delle 18, 30 è prevista l’organizzazione del Corteo che, con le Confraternite, le Parrocchie, le scuole e le Associazioni rende ogni anno davvero indimenticabile l’appuntamento della Processione di maggio.

Alle 20 la Solenne processione di andata, con il raduno alla Collegiata di San Giovanni fino al Santuario di Nostra Signora delle Grazie. Alle 21 è prevista l’uscita della statua della Madonna delle Grazie dal Santuario.

Domenica 3 maggio alle 21 si terrà il concerto di piazza sul palco posizionato presso Piazza Mazzini, di fronte alla Fontana del Dio Nettuno con i The Best of Life band, che proporrà un repertorio vastissimo dagli anni ’60 al 2000.

Durante la settimana sono confermati i consueti appuntamenti religiosi, con le fiaccolate.

Domenica 10 maggio alle 20 appuntamento al Santuario per la Solenne processione di ritorno. Alle 23 si terrà lo spettacolo pirotecnico sulla spiaggia di fronte al Santuario.

L’Amministrazione comunale, in uno sforzo corale che riguarda sicurezza, appuntamenti e accoglienza, ha coinvolto tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di questo meraviglioso evento. Saranno presenti delegazioni delle città amiche e gemellate del Comune di Nettuno: Ardee, Traunreut, Corinaldo, Wher e Bandol.

Per tutti gli eventi è stato predisposto il Piano di sicurezza coordinato dalla Polizia locale con la Protezione civile e le forze dell’ordine, che garantiranno il pronto intervento per ogni necessità.