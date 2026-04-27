L’Ostiamare conquista la promozione in Serie C, centrando un risultato storico che coinvolge non solo la squadra ma l’intero territorio del litorale romano. Un traguardo accolto con entusiasmo anche dalle istituzioni capitoline.

A sottolineare il valore dell’impresa è stato l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, che ha parlato di una “vittoria di un intero territorio” e del sogno di Ostia che si realizza.

Al centro del progetto viene indicata la figura di Daniele De Rossi, definito determinante fin dall’inizio per lo sviluppo di un percorso sportivo e sociale che parte dai settori giovanili fino alla prima squadra. Secondo quanto evidenziato, l’ex calciatore ha contribuito a rilanciare una realtà che partiva da una situazione complessa.

Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha celebrato il risultato, parlando di un traguardo importante costruito nel tempo, frutto del lavoro della squadra e di un progetto cresciuto a partire dai giovani. Il successo viene inserito in un contesto più ampio di rilancio del territorio di Ostia.

Le istituzioni hanno inoltre annunciato l’intenzione di accogliere squadra e staff in Campidoglio per celebrare la promozione, considerata l’inizio di un percorso più ambizioso. Tra gli obiettivi futuri indicati c’è anche quello di dotare la società di un impianto moderno, capace di sostenere la crescita del club e valorizzare ulteriormente il legame tra sport e territorio.