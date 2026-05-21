Nettuno, proseguono i lavori nell’area del parcheggio in via della Liberazione

Diventano visibili i lavori di realizzazione della pista ciclabile prevista nel progetto della nuova area sosta di via della Liberazione a Nettuno.

“Si tratta solo della prima parte del più complesso intervento di riqualificazione dell’Area sequestrata alla criminalità organizzata. Ci scusiamo per il disagio causato dai lavori in corso ma grazie a questo intervento la città avrà a disposizione una nuova area sosta in prossimità della spiaggia e vedrà la riqualificazione di una delle aree più belle della città ” ha detto il Sindaco Nicola Burrini.

Nettuno rinasce.