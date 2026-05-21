HomeAttualitànotizie dai ComuniNettuno, proseguono i lavori nell'area del parcheggio in via della Liberazione
notizie dai Comuni

Nettuno, proseguono i lavori nell’area del parcheggio in via della Liberazione

Redazione
By Redazione
0
0

Diventano visibili i lavori di realizzazione della pista ciclabile prevista nel progetto della nuova area sosta di via della Liberazione a Nettuno.

“Si tratta solo della prima parte del più complesso intervento di riqualificazione dell’Area sequestrata alla criminalità organizzata. Ci scusiamo per il disagio causato dai lavori in corso ma grazie a questo intervento la città avrà a disposizione una nuova area sosta in prossimità della spiaggia e vedrà la riqualificazione di una delle aree più belle della città ” ha detto il Sindaco Nicola Burrini.

Nettuno rinasce.

*Le notizie del quotidiano inliberauscita sono utilizzabili, a condizione di citare espressamente la fonte quotidiano inliberauscita  e l’indirizzo https://inliberauscita.it

 

____________________________________________________

Inliberauscita il quodidiano che puoi leggere senza pubblicità invasiva

Redazione redazione@inliberauscita.it

Per la pubblicità su InliberaUscita tel. 3333240563 - info@inliberauscita.it

 

 

 

 

 

 

 

Articolo precedente
Russo (Si): “la Regione continua a sottovalutare il problema dell’inadeguatezza dell’ospedale Riuniti”
Articolo successivo
Tributi, il Comune di Anzio pronto alla definizione agevolata
Redazione
Redazionehttp://www.inliberauscita.it
Periodico telematico di informazione fondato il 16 giugno 2011 Registrazione presso il tribunale ordinario di Velletri n°12/2011

Ultime Notizie

Carica altri