Tributi, il Comune di Anzio pronto alla definizione agevolata

Lo Fazio e Buscemi: “meticoloso lavoro con gli uffici”

Il prossimo consiglio comunale avrà all’ordine del giorno la discussione sulla definizione agevolata per i tributi locali.

“Dal mese di dicembre del 2025 – spiega il sindaco, Aurelio Lo Fazio – insieme all’assessore Antonino Buscemi e agli uffici competenti, è stato svolto un meticoloso lavoro al fine di recepire correttamente la norma e arrivare a un percorso amministrativo in grado di risolvere il tema della riscossione per i cittadini che si trovano in difficoltà”.

“Abbiamo valutato la norma e i correttivi intervenuti nel frattempo – aggiunge l’assessore alle finanze, Antonino Buscemi – e sottoporremo al Consiglio comunale l’agevolazione per i tributi locali che consentirà ai contribuenti di regolarizzare le posizioni debitorie pagando il solo importo dovuto e riducendo sanzioni e interessi”.

Sui tempi e le modalità di adesione da parte dei cittadini e delle imprese, ulteriori approfondimenti saranno forniti in seguito.

Anzio, 21 maggio 2026