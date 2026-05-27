80° anniversario della festa della Repubblica : il programma delle cerimonie a Nettuno

Il Sindaco di Nettuno Nicola Burrini e l’Amministrazione comunale tutta invitano i cittadini a partecipare alle Cerimonie organizzate per la Festa della Repubblica il prossimo 2 giugno.
Si tratta di un appuntamento particolarmente significativo perchè quest’anno ricorre l’80esimo anniversario della scelta repubblicana che ha cambiato la nostra Storia.
Alle 9,30 è previsto il Raduno delle autorità civili e militari delle Associazioni combattentistiche a d’Arma presso il Forte Sangallo. Il corteo arriverà a piedi in piazza Cesare Battisti. Alle 10 si terrà la cerimonia istituzionale con la deposizione della corona al Monumento ai caduti.