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80° anniversario della festa della Repubblica : il programma delle cerimonie a Nettuno

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Il Sindaco di Nettuno Nicola Burrini e l’Amministrazione comunale tutta invitano i cittadini a partecipare alle Cerimonie organizzate per la Festa della Repubblica il prossimo 2 giugno.

Si tratta di un appuntamento particolarmente significativo perchè quest’anno ricorre l’80esimo anniversario della scelta repubblicana che ha cambiato la nostra Storia.

Alle 9,30 è previsto il Raduno delle autorità civili e militari delle Associazioni combattentistiche a d’Arma presso il Forte Sangallo. Il corteo arriverà a piedi in piazza Cesare Battisti. Alle 10 si terrà la cerimonia istituzionale con la deposizione della corona al Monumento ai caduti.

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